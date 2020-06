PKP Intercity wznowi połączenia międzynarodowe od 22 czerwca



Warszawa, 12.06.2020 (ISBnews) - W związku z otwarciem granic dla połączeń kolejowych, PKP Intercity wznawia kursowanie pociągów międzynarodowych od 22 czerwca, podał przewoźnik. Połączenia będą sukcesywnie uruchamiane w relacjach do Niemiec, Czech, Austrii, Węgier i na Słowację.

"PKP Intercity ma przygotowany plan sukcesywnego przywracania relacji międzynarodowych. Pierwsze pociągi w kierunku Berlina zaczną kursować 22 czerwca. Tego dnia wyruszy do stolicy Niemiec nowe, codzienne połączenie - EIC Wisła z Warszawy Wschodniej. Skład wyjedzie ze stacji początkowej o godz. 6:29, dotrze do stacji docelowej Berlin Hauptbahnhof o godz. 12:16. Pociąg w kierunku Polski odjedzie z głównego dworca o godz. 15:43, docierając do Warszawy w godzinach wieczornych (21:21 na stacji Warszawa Wschodnia). Do stolicy Niemiec dojedziemy również z Warszawy składem EIC Sprewa. Natomiast 25 czerwca z Warszawy do Berlina wyjedzie pociąg EIC Odra, a 26 czerwca z Berlina do Gdyni pojedzie IC Gedania" - czytamy w komunikacie.

Pociągi międzynarodowe w kierunku Czech, Austrii, Węgier i Słowacji będą uruchamiane sukcesywnie w drugiej połowie miesiąca. Od 22 czerwca wyruszą składy z Warszawy do Wiednia (EIC Polonia i EIC Sobieski). Tego samego dnia zacznie kursować skład IC Silesia ze stolicy do Ostrawy oraz IC Cracovia z Pragi do Krakowa. Ponadto z Wiednia do Katowic będzie można podróżować pociągiem IC Moravia, a z Grazu do Przemyśla pociągiem IC Porta Moravica. Połączenie Ostrawy z Przemyślem zapewni TLK Galicja, podano także.

PKP Intercity poinformowało również, że uruchamia część pociągów zestawionych z czeskich i słowackich wagonów. Włączane są one do składów pociągów kursujących w Polsce. W związku z otwarciem granic, zostanie uzupełnione oferta połączeń krajowych o pociągi sezonowe, takie jak m.in. TLK Pirat i TLK Bursztyn do Kołobrzegu, TLK Wolin do Świnoujścia, TLK Wydmy do Łeby i na Hel czy TLK Rozewie z Żyliny do Gdyni i z Jeleniej Góry na Hel, a więc łączące południową Polskę z wybrzeżem.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej.

(ISBnews)