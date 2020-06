Składający wizytę na Litwie Czaputowicz, pytany o sprawę ewentualnej rezygnacji z Fortu Trump - stałej bazy dla żołnierzy amerykańskich w Polsce - odparł, że są to jedynie doniesienia medialne.

"Z drugiej strony mamy oświadczenie najbardziej właściwego urzędnika, czyli ambasador (USA w Polsce Georgette) Mosbacher, która mówi, że te informacje są nieprawdziwe" – powiedział szef MSZ.

"Ja liczę na to, że oczywiście to porozumienie, ta deklaracja, która została zawarta w czerwcu ubiegłego roku między (prezydentem Polski) Andrzejem Dudą a (prezydentem USA) Donaldem Trumpem, zostanie zrealizowana, a ona zakłada właśnie zwiększenie obecności wojskowej amerykańskiej na terenie Polski, wzrost liczby żołnierzy i, co jest dla nas ważne, uczynienie tej obecności trwałą. Nie ma żadnych sygnałów ze strony administracji amerykańskiej, żeby miało być inaczej" – podkreślił Czaputowicz.

W ubiegłą środę Reuters podał, że prawdopodobnie kruszy się projekt utworzenia Fortu Trump. Powodem miałby być spór o wielkość finansowania i rozmieszczenie żołnierzy, a także o ich status prawny podczas służby w Polsce. Według Reutersa Waszyngton chciałby przesunąć bazę na zachód i domaga się większego wkładu finansowego Polski, podczas gdy Polska chciałaby bazę utrzymać jak najbliżej granicy z Białorusią. Depesza agencji powstała we współpracy redakcji w Warszawie oraz w Waszyngtonie.

Ambasador USA w Warszawie określiła te doniesienia jako nieprawdziwe i dodała, że "negocjacje idą zgodnie z planem". Mosbacher przekonywała na Twitterze, że efekty negocjacji "będą jeszcze bardziej imponujące niż pierwotna wizja prezydenta Donalda Trumpa i prezydenta Andrzeja Dudy".

Szef MSZ był w poniedziałek pytany także o możliwe wycofanie wojsk amerykańskich z Niemiec, z których część miałaby zostać przeniesiona do Polski. Podczas konferencji prasowej Czaputowicz podkreślał, że nie jest to wciąż formalna decyzja, lecz doniesienia medialne.

Podkreślił, że nie zna jeszcze ostatecznych decyzji USA w tym zakresie. Dodał, że Polska jest zainteresowana zwiększaniem obecności wojsk amerykańskich w Europie, w tym na własnym terytorium. Zapewnił, że strona polska nie proponowała przeniesienia wojsk USA z Niemiec do Polski.

Czputowicz poinformował, że rozmawiał na ten temat z ambasadorem Niemiec w Polsce Rolfem Niklem, i dodał, że USA oczekują od Berlina większego zaangażowania finansowego w wydatki na obronność.

Z Wilna Mateusz Roszak (PAP)