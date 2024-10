Zmiany w L-4. Można legalnie wyjść z domu będąc chorym bez utraty zasiłku chorobowego. ZUS i chorobowe [Nowelizacja 2025 r.]

Znikają ograniczenia w wychodzeniu z domu na chorobowym. ZUS w praktyce nie może odebrać zasiłku chorobowego pracownikowi (mogącemu chodzić na L-4) za wyjście do sklepu, spacer z psem, wyjście na pocztę albo do sklepu na zakupy, pójście do kościoła, wykonanie krótkiej, incydentalnej czynności dla pracodawcy (podpisanie dokumentów firmowych, telefoniczny kontakt z kontrahentem). Wszystko pod warunkiem, że wyjście 1) ma charakter incydentalny, 2) nie pogarsza zdrowia i 3) jest życiowo uzasadnione.