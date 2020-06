Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Work Service zawarł warunkową umowę z obligatariuszami (mBankiem, Millennium Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, Millennium Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, Investor Parasol Funduszem Inwestycyjnym Otwartym oraz Noble Funds Funduszem Inwestycyjnym Otwartym), na mocy której spółka nabędzie wszystkie wyemitowane przez siebie obligacje serii W, X oraz Z o wartości nominalnej 35,25 mln zł za 30% ich wartości, tj. za łączną cenę 10,575 mln zł, powiększoną o odsetki od wszystkich obligacji, podała spółka."Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym nabycia przez inwestora co najmniej 50% i 1 akcji w kapitale zakładowym emitenta i upływu 15 dni roboczych od daty przejęcia kontroli (warunek zawieszający). Na podstawie umowy każdy z obligatariuszy będzie mógł odstąpić od umowy do dnia 30 września 2020 roku w przypadku spełnienia się określonych w umowie zdarzeń, m.in. w przypadku niespełnienia się warunku zawieszającego do dnia 31 sierpnia 2020 roku" - czytamy w komunikacie.Jednocześnie spółka poinformowała, że w związku z zawarciem umowy został spełniony jeden z warunków zawieszających transakcji z Gi Group, będącej wynikiem przeglądu opcji strategicznych spółki ogłoszonego w marcu ubiegłego roku.W połowie lutego br. Work Service podpisał warunkową umowę inwestycyjną z Gi Group. Gi Group planuje przejęcie kontrolnego pakietu akcji spółki i zgodnie z umową dofinansuje Work Service kwotą w wysokości 210,2 mln zł. Jak wówczas podkreślano, inwestycja Gi Group w spółkę pozwoli Work Service na pełną stabilizację sytuacji finansowej oraz powrót na ścieżkę wzrostu i rozwoju biznesu Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r.(ISBnews)