"Spodziewamy się, że debiut odbędzie się niebawem. Pod koniec kwietnia złożyliśmy dokument informacyjny i odbyliśmy dwie serie pytań i teraz decyzja jest po stronie GPW czy to już jest wystarczające. Myślę, że będziemy debiutować już nie online, tylko fizycznie w siedzibie GPW" - powiedział prezes Markuszewski podczas wideokonferencji.



Prezes dodał, że dzięki niedawnym emisjom pre-IPO spółka zgromadziła na rozwój kapitał w wysokości ok. 9 mln zł. "Po naszych pre-IPO osiągnęliśmy też 74 mln zł kapitalizacji" - dodał.



Obecnie studio jest w trakcie produkcji gry fabularnej opartej na jednej z najbardziej znanych powieści Stanisława Lema. Opowiada ona o losach astronautów, którzy podczas misji badawczej natrafiają na nieoczekiwane zagrożenie. Gra należy do gatunku Atompunk. Oferuje rozgrywkę dla jednego gracza. Jej świat przedstawiony jest w perspektywie pierwszoosobowej (FPP). Technologia oparta jest o Unreal Engine 4, a gra skierowana jest na komputery osobiste oraz konsole obecnej i nowej generacji. Planowana jest jednoczesna premiera na wiodących platformach sprzętowych w 2021 r.



"Będzie to gra jak najbardziej realistyczna" - powiedział także prezes.



Starward Industries to niezależne studio tworzące gry komputerowe Premium Indie. Pomysłodawcą firmy, prezesem oraz szefem pierwszego projektu jest Marek Markuszewski - w przeszłości m.in. Senior Producer w CD Projekt Red oraz współzałożyciel krakowskiego oddziału tej firmy. W skład zespołu produkcyjnego wchodzą bardzo doświadczeni twórcy, którzy odegrali istotną rolę przy produkcjach takich firm, jak CD Projekt RED, Reality Pump, Bloober Team czy Techland.



(ISBnews)