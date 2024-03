Starward Industries odnotowało 2,2 mln zł jednostkowej straty netto w 2023 r. wobec 1,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 1,92 mln zł wobec 1,85 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,84 mln zł w 2023 r. wobec 3,01 mln zł rok wcześniej.

"Strata netto w okresie sprawozdawczym wyniosła 2 199 539,32 zł. Zaraportowany wynik uwzględnia odroczony podatek dochodowy oraz odzwierciedla prowadzenie działalności operacyjnej, rodzącej koszty na produkcję gry, urządzenie i utrzymanie biura, zapewnienie usług podwykonawców, oraz wynagrodzenia pracowników i współpracowników w wysokości 6 154 237,95 zł. Zmiana stanu produktów wyniosła 803 583,47 zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu do raportu rocznego.

"Zaraportowana strata księgowa ma pokrycie w realizacji planu produkcyjnego gry 'The Invincible'. Łączne nakłady poniesione na wytworzenie pierwszej gry studia 'The Invincible' do końca okresu sprawozdawczego ujęte zostały po stronie aktywów w pozycji 'zapasy - produkty gotowe' w kwocie 8 949 190,77 zł" - podano dalej.

Starward Industries to krakowski producent gier komputerowych i konsolowych z segmentu Premium Indie. Studio w sierpniu 2020 r. zadebiutowało na rynku NewConnect.

