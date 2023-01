Reklama

Reklama

"Po kilku latach intensywnych prac nasz debiutancki tytuł jest w końcowej fazie produkcyjnej a nasze studio u progu kolejnego etapu - rozwoju kolejnych gier. Gorąco wierzymy, że to również odpowiedni moment na nowy etap dla Starward Industries jako spółki giełdowej" - powiedział prezes Marek Markuszewski, cytowany w komunikacie.

Podpisanie umowy z kancelarią SSW to jeden z ostatnich kroków w długim procesie upublicznienia i profesjonalizacji Starward Industries. Zgodę na zmianę parkietu i upoważnienie zarządu do przeprowadzenia całego procesu muszą jeszcze wyrazić akcjonariusze na walnym zgromadzeniu.

"Nawiązując współpracę z SSW Pragmatic Solutions, przechodzimy od słów do czynów i rozpoczynamy prace nad prospektem. Zdecydowaliśmy również o rezygnacji z publikowania raportu za IV kwartał 2022 r. i przyspieszeniu publikacji raportu rocznego za 2022 rok na 16 marca 2023 r. Powinno to pozwolić na uzyskanie zgody akcjonariuszy na podjęcie kroków formalnych związanych ze złożeniem prospektu w KNF w pierwszej połowie kwietnia 2023 w trakcie najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia. Zakładamy, że złożenie samego wniosku nastąpiłoby w połowie tego miesiąca [kwietnia]. Mocno wierzymy w powodzenie projektu 'The Invincible' i nie przewidujemy, aby przeniesieniu notowań towarzyszyła emisja akcji lub oferta obecnych akcjonariuszy" - dodał członek zarządu Starward Industries, odpowiedzialny za ład korporacyjny, finanse i relacje inwestorskie spółki Michał Pietrzkiewicz.

Starward Industries na rynku NewConnect zadebiutował w sierpniu 2020 r. Obecnie rynek wycenia spółkę na ok. 145 mln zł, podkreślono w informacji.

Starward Industries to krakowski producent gier komputerowych i konsolowych z segmentu Premium Indie. Studio w sierpniu 2020 r. zadebiutowało na rynku NewConnect. Spółka pod wodzą Marka Markuszewskiego, wcześniej starszego producenta w CD Projekt Red, pracuje nad debiutancką produkcją opartą na powieści Stanisława Lema pt. "Niezwyciężony". Akcjonariuszami Starward Industries, oprócz kluczowych pracowników, są polscy inwestorzy indywidualni z sektora gamingu oraz dwie międzynarodowe instytucje, w tym Acion Partners należący do amerykańskiego funduszu KKR.

(ISBnews)