Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - CD Projekt Red, we współpracy ze studiem animacji Trigger oraz platformą Netflix, stworzy serial anime "Cyberpunk: Edgerunners", które przedstawi zupełnie nową historię ze świata gry "Cyberpunk 2077", podał CD Projekt. Premiera zaplanowana jest na 2022 rok.

"'Cyberpunk: Edgerunners' to 10-odcinkowa opowieść o chłopaku z ulicy, który próbuje przetrwać w niebezpiecznym mieście przyszłości omamionym technologią i modyfikowaniem ciała. Żeby przeżyć, postanawia zaryzykować wszystko i zostać jednym z edgerunnerów, wyjętych spod prawa najemników zwanych też cyberpunkami" - czytamy w komunikacie.

Stworzoną przez CD Projekt Red historię na ekrany przeniesie Studio TRIGGER, cenione przez fanów japońskiej animacji za swój wyjątkowy, niezwykle dynamiczny styl. Anime wyreżyseruje Hiroyuki Imaishi ("Gurren Lagann", "Kill la Kill", "Promare"), któremu asystować będzie w roli drugiego reżysera Masahiko Otsuka ("Gurren Lagann", "Promare") oraz pełniący funkcję dyrektora kreatywnego Hiromi Wakabayashi ("Kill la Kill"). Postaci zaprojektują Yoh Yoshinari ("Little Witch Academia", "BNA: Brand New Animal") oraz Yuto Kaneko ("Little Witch Academia"). Na potrzeby formatu scenariusz zaadaptują Yoshiki Usa ("SSSS.Gridman", "Promare") oraz Masahiko Otsuka ("Gurren Lagann", "Kill la Kill", "Promare"), podano w materiale.

Oryginalną ścieżkę dźwiękową dla "Cyberpunk: Edgerunners" skomponuje Akira Yamaoka (Silent Hill).

W ub. tygodniu CD Projekt poinformował, że podjął decyzję o przesunięciu ustalonej wcześniej daty premiery gry "Cyberpunk 2077" na 19 listopada 2020 roku z 17 września. Jak tłumaczył wówczas prezes Adam Kiciński, CD Projekt potrzebuje więcej czasu na dopracowanie szczegółów wielkiego świata gry, dlatego zdecydował o kolejnym przełożeniu terminu premiery. Wierzy on, że nowa data jest ostateczna.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)