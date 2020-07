Zysk operacyjny wyniósł 1,76 mln zł wobec 4,43 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 6,62 mln zł, wobec 1,87 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi sięgnęły 19,7 mln zł w 2019 r. wobec 17,49 mln zł rok wcześniej.



"Vivid Games wypracował na poziomie skonsolidowanym 12,33 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi 19% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. W raportowanym okresie grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 0,42 mln zł, co stanowi bardzo dużą zmianę wobec znacznej straty z roku 2018. Jednym z największych osiągnięć minionego roku były znaczące jakościowe i ilościowe zmiany w portfolio produktów, które w chwili obecnej liczy ponad 20 gier, jak również rozpoczęcie sprzedaży na platformie Nintendo Switch. Zmiany i ulepszenia w zakresie monetyzacji gier mobilnych przyczyniły się do zwiększenia potencjału komercyjnego poszczególnych tytułów, co w połączeniu z rosnącymi inwestycjami w zakresie płatnego pozyskiwania użytkowników umożliwiło już w 2020 znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży i zysku netto" - napisał zarząd spółki w liście do akcjonariuszy.



W okresie styczeń-maj 2020 r. przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 11,36 mln zł, co stanowi wzrost aż o 162% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019.



"Tak dobre wyniki przez pięć pierwszych miesięcy upewniają nas w zakresie możliwości realizacji prognozy na 2020 rok" - czytamy dalej.



"W chwili obecnej naszymi strategicznymi celami jest: efektywna produkcja i globalna dystrybucja gier mobilnych, zwiększanie zasięgu gier z zastosowaniem zyskownego marketingu, ciągłe zwiększanie satysfakcji i zaangażowania graczy, a w konsekwencji monetyzacji gier, zwiększanie przychodów z portfolio gier poza platformami mobilnymi we współpracy z zewnętrznymi partnerami jak również poszukiwanie i prototypowania nowych konceptów gier" - podsumował zarząd.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 0,43 mln zł wobec 5,44 mln zł straty rok wcześniej.



Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.



(ISBnews)