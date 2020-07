"Kończymy prace nad 'Drill Deal'. Zrealizowaliśmy już większość kamieni milowych przyjętych dla prac nad tym tytułem. Zaimplementowana została mechanika gry - budowa i rozbudowa budynków, drzewka technologii i rozwoju, zakupy sprzętu i żywności, zatrudnianie pracowników oraz zarabianie pieniędzy na sprzedaży i kontraktach. Wprowadziliśmy do rozgrywki zdarzenia losowe, jak sztorm, protesty ekologów czy piraci, które utrudniają rozwój lub powodują straty, które trzeba odrabiać. Wprowadziliśmy także element zużywania się maszyn, co urozmaica rozgrywkę. Duża liczba dostępnych elementów i zdarzeń pozwoliła na wprowadzenie kilku scenariuszy rozgrywki, z których każdy stawia przed graczem inne cele do zrealizowania" - powiedział prezes Wojciech Sypko, cytowany w komunikacie.



Symulator platformy wiertniczej pozwala także na tryb gry swobodnej (sandbox), w którym gracz nie kieruje się żadnymi z góry narzuconymi celami, próbując jak najdłużej utrzymać rentowność platformy poprzez produkcję i sprzedaż, podano także w komunikacie.



W "Drill Deal" gracz, wcielając się w eksperta na budowie platformy wiertnicznej, będzie mógł budować budynki, kupować sprzęt i żywność a nawet zatrudniać pracowników. Symulator platformy wiertniczej powstanie dzięki kooperacji trzech spółek. Wydawcą gry będzie Ultimate Games.



Udostępnienie prologu gry planowane jest na 31 lipca 2020 roku, a zakończenie prac nad grą - na 30 września 2020 roku, wskazano również.



"Emitent informuje, że budżet produkcyjny gry wynosi 110 tys. zł. Emitent ma zapewnione finansowanie całego budżetu produkcyjnego gry" - podsumowano.



Red Dev Studio prowadzi działalność na rynku gier wideo, skupiając się na produkcji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od września 2019 r.



