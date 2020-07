"Przychody Plantwear w minionym kwartale utrzymywały się na wysokim poziomie, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztu pozyskania klienta względem tego samego okresu ubiegłego roku. Wpływ na wzrost wyników bez wątpienia miały globalny wzrost rynku e-commerce spowodowany pandemią koronawirusa. Jesteśmy beneficjentami tego trendu i jako eksperci w dziedzinie sprzedaży internetowej przewidujemy, że ta forma zakupów będzie zyskiwała coraz większą popularność" - powiedział prezes Wiktor Pyrzyk, cytowany w komunikacie.



W minionym kwartale na pierwszym miejscu pod względem sprzedaży znalazła się drewniana biżuteria - ten segment działalności wygenerował ponad 1 mln zł przychodów. Na drugim miejscu były drewniane zegarki - wpływy z tego tytułu to ponad 0,7 mln zł.



Dynamiczny wzrost przychodów odnotowała również platforma Giftbay.pl, która po 10 pierwszych tygodniach funkcjonowania wyniosła 45 tys. zł. W maju, drugim miesiącu funkcjonowania, platforma wygenerowała niemal 13 tys. zł przychodów, a w czerwcu wpływy ze sprzedaży personalizowanych prezentów wyniosły ponad 30 tys. zł, wskazano także.



"Cieszymy się, że nasza nowa platforma sprzedażowa Giftbay.pl spotkała się z tak dużym zainteresowaniem klientów. Sprzedaż personalizowanych prezentów przerosła nasze pierwotne oczekiwania. Patrząc na dotychczasową dynamikę sprzedaży, przewidujemy dalsze wzrosty przychodów" - dodał Pyrzyk.



Plantwear rozwija również kanał sprzedaży zagranicznej. W ostatnim czasie spółka wdrożyła sprzedaż za pośrednictwem platformy Etsy, a także zmieniła strategię kampanii reklamowych dla Plantwear.com. Kanał ten w II kwartale br. wygenerował ponad 34 tys. euro, co oznacza wzrost względem analogicznego okresu roku ubiegłego o 62,5%, podkreślono.



Z początkiem lipca Plantwear uruchamia sprzedaż oraz kampanie reklamowe na rynku rumuńskim. W tym kraju, przy wykorzystaniu jednego kanału dystrybucyjnego, działać będzie również platforma Giftbay - trwają prace związane z tłumaczeniem witryny. Do końca roku spółka spodziewa się miesięcznych przychodów z tego tytułu na poziomie 80 tys. zł netto, podsumowano.



Plantwear działa na rynku lifestyle'owych akcesoriów drewnianych, jest producentem wysokiej jakości, unikatowych drewnianych zegarków, biżuterii i akcesoriów. Na początku 2020 r. Plantwear zadebiutował na rynku NewConnect.



(ISBnews)