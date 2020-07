"Perspektywy są dość stabilne, zarówno w segmencie bankowości korporacyjnej, jak i detalicznej. Jeśli chodzi o wolumeny - stabilność. Nie przewidujemy mocnego wahnięcia w obu tych segmentach" - powiedział Andreas Böger podczas wideokonferencji.



W opublikowanym dziś raporcie bank podał, że w I poł. 2020 roku kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom indywidualnym zwiększyły się o 2 915,9 mln zł, tj. 4,8%. Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe brutto wzrosły o 8,4% w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2019 roku.



"W czasie pandemii drastycznie spowolniła sprzedaż nowych kredytów. W I półroczu 2020 roku grupa mBanku sprzedała 3 911,2 mln zł kredytów hipotecznych (o 5,4% więcej niż przed rokiem) oraz 3 550,9 mln zł kredytów niehipotecznych (o 31,7% mniej niż w I półroczu 2019 roku)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.



Po wyeliminowaniu efektu zmian kursów walutowych, kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym wzrosły o 3,1% w porównaniu z końcem 2019 roku i o 10,4% rok do roku, podano także.



Bank podał też, że wolumen kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom korporacyjnym w I półroczu 2020 roku wzrósł w stosunku do końca 2019 roku 948,4 mln zł, tj. 2%. Wyłączając transakcje reverse repo/buy sell back i efekt zmian kursów walutowych, wartość kredytów udzielonych klientom korporacyjnym zmniejszyła się w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 2,6% i nieznacznie wzrosła w porównaniu do końca czerwca 2019 roku, o 0,2%.



Sprzedaż kredytów korporacyjnych (z uwzględnieniem nowej sprzedaży, podwyższenia limitów oraz odnowienia) w I półroczu 2020 roku była o 3,4% wyższa niż w pierwszej połowie 2019 roku. Niższa dynamika w porównaniu do poprzedniego roku wynikała ze zmniejszonego popytu na nowe finansowanie w obliczu zaburzeń w gospodarce spowodowanych pandemią wirusa COVID-19, korzystania przez firmy ze wsparcia z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju oraz zaostrzenia polityki kredytowej, wyjaśnił bank.



mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.



