"Zarząd Rafako S.A. informuje, że podjął decyzję o złożeniu w dniu 2 września 2020 roku wniosku do Monitora Sądowego i Gospodarczego celem obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19" - czytamy w komunikacie.



"Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest elementem planu naprawczego, który daje szansę na uzdrowienie sytuacji w Rafako oraz zapewni sprawne kontynuowanie kontraktów i działalności spółki" - czytamy dalej.



Decydującą przesłanką do podjęcia decyzji o rozpoczęciu restrukturyzacji, jest istotne pogorszenie sytuacji finansowej spółki, podkreśliło Rafako.



"Wynika ona przede wszystkim z realizacji nierentownych kontraktów oraz konieczności dokonania istotnych odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na przyszłe koszty" - powiedział prezes Mariusz Zawisza, cytowany w komunikacie.



"Rafako realizuje swoje kontraktowe zobowiązania i zamierza wywiązywać się z tych umów. W najbliższym czasie przedstawimy nasze propozycje i dołożymy wszelkich starań, aby porozumienia z interesariuszami zostały zawarte na partnerskich zasadach, które pozwolą nam na dalszą współpracę" - dodał prezes.



Zawisza podkreślił, że aktualnie spółka pracuje nad stworzeniem nowego modelu biznesowego oraz zamierza pozyskiwać nowe, ale tylko rentowne kontrakty.



"To właśnie brak rentowności na największych kontraktach przyczynił się w decydującym stopniu do poniesionej w minionym roku straty Grupy Rafako w wysokości 473 mln zł. Ponadto w 2019 roku podjęto decyzję o dokonaniu wielomilionowych odpisów z tytułu obligacji i innych należności od spółki PBG S.A. w restrukturyzacji" - zaznaczono w komunikacie.



Obecnie największym kontraktem, który realizuje spółka celowa z Grupy Rafako - E003B7 sp. z o.o. - jest budowa bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.



"Wniosek złożony przez Rafako nie wpływa bezpośrednio na realizację prac na kontraktach, w tym na budowie w Jaworznie. Na miesiąc przed terminem nowy blok został zsynchronizowany z krajową siecią energetyczną. Obecnie trwają zaplanowane prace rozruchowe związane z osiągnięciem mocy nominalnej" - poinformował Radosław Domagalski-Łabędzki, wiceprezes Rafako S.A. i prezes E0003B7 sp. z o.o.



Domagalski-Łabędzki dodał, że warunkiem dokończenia inwestycji w kontraktowym terminie do 15 listopada br., jest rozstrzygnięcie kwestii finansowych związanych z rozliczeniem kosztów niezawinionej przez Rafako awarii, do której doszło w lutym tego roku.



"Blok w Jaworznie jest istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego kraju i rynku mocy. Jego oddanie do eksploatacji leży w interesie wszystkich uczestników tego projektu, od Rafako, poprzez instytucje finansujące i gwarantujące, po Zamawiającego" - podkreślił wiceprezes.



Spółka podkreśla też, że nowy zarząd Rafako, od powołania w połowie sierpnia br., podjął szereg działań naprawczych, w tym dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia i radykalnego obniżenia kosztów działalności spółki.



Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)