"11.09.2020 walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki powiązanej MegaPixel Studio S.A. podjęło uchwałę w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C MegaPixel Studio S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect po ich dematerializacji" - czytamy w komunikacie.



W maju br. Forever Entertainment, w związku z rozpoczęciem działań mających na celu upublicznienie spółki zależnej Megapixel Studio (MPS), zawarł umowę o sporządzenie dokumentu informacyjnego i świadczenie usług autoryzowanego doradcy z Blue Oak Advisory.



Według ówczesnych informacji, Forever Entertainment ma 40,32% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu MPS.



Megapixel Studio to studio developerskie, które realizuje kilka projektów przy współpracy z Forever Entertainment jako wydawcą. W latach 2019-2020 zrealizował portowanie kilku istotnych tytułów gier na konsole, a także pierwszy remake gry Panzer Dragoon na konsolę Nintendo Switch.



Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.



(ISBnews)