Jastrzębie-Zdrój, 02.10.2020 (ISBnews) - Mając na uwadze wdrażany w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) program tzw. Zielonej zmiany, grupa prowadzi poszukiwania partnera biznesowego do realizacji projektów fotowoltaicznych, poinformował ISBnews wiceprezes Artur Dyczko.

"Obecnie trwa analiza docelowych inwestycji fotowoltaicznych, wybierane są lokalizacje pod panele" - powiedział Dyczko w rozmowie z ISBnews.

Wiadomo już, że pierwsza farma o mocy ok. 3 MW powstanie na terenach niedaleko kopalni "Budryk" w Ornontowicach. Zlokalizowany jest tam zakład odsalania wody. Elektrownia słoneczna niemal w 100% pokryje zapotrzebowanie na prąd.

"Planowane rozpoczęcie inwestycji to 2021 rok" - dodał wiceprezes.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Wojciech Żurawski

(ISBnews)