Warszawa, 16.10.2020 (ISBnews) - Gra "Cyberpunk 2077" zadebiutuje na platformie Stadia 19 listopada 2020 roku, równocześnie z pozostałymi wersjami gry na Xbox One, PC oraz PlayStation 4, podał CD Projekt. Studio poinformowało również o rozpoczęciu przedsprzedaży tytułu za pośrednictwem Stadia Store.

"'Cyberpunk 2077' to największa i najbardziej ambitna gra, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy. Dzięki wykorzystaniu technologii strumieniowania rozgrywki wersja na Stadię pozwoli każdej osobie przenieść się na ulice Night City bez konieczności pobierania lub instalowania gry natychmiast po jej światowej premierze 19 listopada" - powiedział Michał Nowakowski, odpowiedzialny w CD Projekt za kształtowanie i realizację polityki sprzedażowej i wydawniczej spółki, cytowany w komunikacie.

"CD Projekt Red jest znany z tworzenia jednych z największych i najlepszych gier na świecie, a 'Cyberpunk 2077' to najbardziej oczekiwana produkcja ostatnich lat. Niezwykle cieszy nas to, że możemy dzisiaj ogłosić, iż 'Cyberpunk 2077' będzie dostępny w Stadii już 19 listopada. Gracze będą mogli błyskawicznie, bez czekania na pobieranie czy instalację, zanurzyć się w mroczny świat Night City na wybranych przez siebie urządzeniach" - dodała dyrektor zarządzająca Stadia Partnerships Shanna Preve.

Dostępność gry Cyberpunk 2077 na platformie Stadia zależna jest od dostępności usługi w danym kraju i regionie.

"Cyberpunk 2077" ukaże się 19 listopada 2020 roku na Xbox One, PC, PlayStation 4 oraz Stadii. Wersje gry na Xbox One oraz PlayStation 4 będą działały także na Xbox Series X oraz PlayStation 5. W przyszłości ukaże się również darmowa aktualizacja, dzięki której "Cyberpunk 2077" będzie mógł w pełni wykorzystać potencjał konsol nowej generacji.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)