W procesie dopuszczenia akcji do notowań na giełdzie autoryzowanym doradcą jest INC. W kwietniu spółka z sukcesem przeprowadziła kampanię crowdinvestingu na platformie CrowdConnect.pl, pozyskując w ramach całej oferty publicznej 1,4 mln zł, przypomniano w komunikacie.



"Z radością możemy poinformować o wykonaniu kolejnego kroku przybliżającego nas do debiutu na NewConnect. Złożyliśmy dokument informacyjny na GPW, teraz czekamy na decyzję w sprawie dopuszczenia do obrotu akcji spółki. Chcemy zadebiutować na giełdzie jeszcze w tym roku" - powiedziała prezes Detalion Games Aleksandra Cwalina, cytowana w komunikacie.



Flagowym projektem studia jest "Nemesis: Mysterious Journey III", gra przygodowo-logiczna w unikalnym, futurystycznym świecie. Premiera gry planowana jest na I kwartał 2021 r., podano także w materiale.



"Oczywiście, w trakcie przygotowań do debiutu nie zwalniamy tempa i koncentrujemy się na pracach finalizujących 'Nemesis'. Chcemy przedstawić graczom oryginalny świat, oferujący im unikalne doświadczenie. Wiemy, że na rynku gier przygodowo-logicznych występuje duża luka pomiędzy tym, jakich produkcji oczekują gracze, a tym, jakie dostają. Jako doświadczony zespół z dużą wiedzą i know-how w zakresie tworzenia takich tytułów, wiemy, jak ją zapełnić" - dodała Cwalina.



Detalion Games to spółka z Grupy PlayWay, która jest reaktywacją studia znanego m.in. z serii "Schizm" oraz gry "Sentinel: Strażnik Grobowca".



(ISBnews)