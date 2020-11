"Z uwagi na datę premiery pokrywającą się z okresem świątecznym, akcję marketingową pozytywnie odbieraną przez graczy oraz wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia ponownego lockdownu, zakładamy iż 'Cyberpunk 2077' sprzeda się w IV kwartale 2020 r. w nakładzie 18,8 mln egzemplarzy, pamiętając, iż w przypadku premiery 'Wiedźmina 3', 90% sprzedaży w kwartale premierowym przypadło na pierwsze 4 tygodnie. Prognoza sprzedaży w ciągu 12 miesięcy po premierze wynosi 27 mln kopii" - czytamy w raporcie.



Broker oczekuje także trzech płatnych dodatków do "Cyberpunk 2077".



"Zakładamy premiery trzech płatnych dodatków (DLC) do 'CP 2077' wydawanych w odstępach ok. sześciomiesięcznych. Zakładamy premierę ostatniego z nich zbiegającą się w czasie z emisją serialu 'Cyberpunk: Edgerunners' na Netflix. Premierę 'CP 2077' w wersji multiplayer przewidujemy pod koniec IV kw. 2022 r." - czytamy dalej.



Noble Securities prognozuje również premierę gry "Wiedźmin 4" w IV kw. 2025 r. oraz dwóch płatnych DLC w odstępach półrocznych.



"W przypadku sukcesu trybu multiplayer gry 'Cyberpunk 2077', zakładamy premierę kolejnej gry multiplayer ('Wiedźmin') na przełomie 2026/2027. Zróżnicowane portfolio produktowe zbudowane w okresie 5-7 lat, wejście na rynek gier mobilnych z grą 'The Witcher - Monster Slayer', otwarcie się na rynek gier w trybie multiplayer ('CP 2077' oraz 'Wiedźmin') odbieramy jako pozytywny czynnik mogący przełożyć się na uzyskiwanie przez spółkę stabilnych, powtarzalnych i przewidywalnych przychodów, co sprzyja planowaniu polityki dywidendowej oraz stanowi argument przyciągający inwestorów długoterminowych" - czytamy również.



