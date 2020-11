Warszawa, 13.11.2020 (ISBnews) - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska (DM BOŚ) zakłada sprzedaż przez CD Projekt 21 mln kopii gry "Cyberpunk 2077" do końca 2020 roku, podał broker. Według niego, w ciągu 12 miesięcy po premierze liczba sprzedanych kopii wzrośnie do 34,5 mln.

"W związku z przesunięciem premiery gry aktualizujemy nasze prognozy wolumenu sprzedaży. Okres sprzedaży w 2020 roku skrócił się do 3 tygodni (poprzednio 6), dlatego też obniżamy prognozę wolumenu sprzedaży w ciągu 2020 / najbliższych 12 miesięcy z 25 mln / 35,5 mln do 21 mln (-16%) / 34,5 mln sztuk (-2%)" - czytamy w raporcie.

"Zauważamy potencjał dla pozytywnego zaskoczenia dotyczącego wolumenu sprzedaży gry (w porównaniu do naszych bieżących oczekiwań), jeśli:

1. stopa przywiązania dla 'Cyberpunka 2077' będzie bardziej zbliżona, niż obecnie zakładamy, do stóp dla 'GTA5' czy 'Red Dead Redemption 2',

2. konwersja liczebności grupy Steam na sprzedaż na tej platformie będzie zbliżona do historycznie obserwowanych wartości oraz/lub pojawią się ponowne nakazy pozostania w domu w związku z drugą falą pandemii" - czytamy także.

Analitycy DM BOŚ z uwagi na przesunięcie premiery gry zakładają, że prognoza całkowitego budżetu rośnie do 1,2 mld zł (314 mln USD), co można uznać za jeden z najwyższych budżetów w historii gier wideo (wg Wikipedii, łączny budżet "GTA5" wyniósł 265 mln USD).

(ISBnews)