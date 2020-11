"Platforma zakupowa online deli2.pl, skupiająca delikatesy spożywcze na rynku aglomeracji warszawskiej, zostanie uruchomiona już w grudniu 2020 roku" - napisał Kazimierczuk w liście do akcjonariuszy, dołączonym do raportu kwartalnego.



"Deli2.pl zaoferuje klientom zakupy z różnych delikatesów pod jednym adresem. Usługa będzie dostępna początkowo w aglomeracji warszawskiej, a w kolejnych latach w 6 największych aglomeracjach Polski oferując dostęp do najwyższej jakości produktów ponad 10 mln klientów. W tym celu powołany został nowy podmiot: Deli2 S.A., w którym spółka dominująca objęła kontrolny pakiet akcji" - czytamy w raporcie kwartalnym.



We wrześniu br. Tower Investments zaktualizował strategię rozwoju grupy kapitałowej na lata 2017-2022. Aktualizacja strategii zmierza do kontynuacji dotychczasowej działalności grupy kapitałowej polegającej na realizacji projektów deweloperskich dla sieci usługowo-handlowych i deweloperów mieszkaniowych jako działalności podstawowej, przy jednoczesnym rozszerzeniu obszarów działania o produkcję wyrobów cukierniczych i delikatesy internetowe. Wówczas zapowiedziano utworzenie platformy deli2.pl.



Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.



(ISBnews)