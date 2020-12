"Image Power przeprowadziła w listopadzie ostatnią prywatną emisję akcji serii E po 30 zł za sztukę, pozyskując 1.6 mln zł. Spółka planuje debiut na NewConnect w pierwszym kwartale 2021 roku, przy obecnej wycenie ponad 46 mln zł. Firma wiąże duże nadzieje z nadchodzącymi produkcjami własnymi, a także planuje wykorzystać potencjał rynku chińskiego" - czytamy w komunikacie.



Pierwsza autorska gra spółki - "Dieselpunk Wars" - zadebiutowała 19 listopada na Steam. Niedługo przed premierą "Dieselpunk Wars" Image Power podpisało umowę z firmą HeartBeat Interactive Entertainment Ltd., która wyda produkcję na rynku chińskim, podano również.



"W opinii spółki, jest to strategiczna decyzja - według danych 'Global Games Market Report' (Newzoo) blisko połowa wydatków na gry wideo pochodzi z Chin i USA. Tymczasem badanie 'The Game Industry of Poland 2020' pokazuje, że polskie studia na razie eksportują na rynek chiński stosunkowo niewiele gier - około 10% ich przychodów pochodzi z Azji (z Państwa Środka, ale także z Japonii czy Korei). Analitycy Niko Partners wskazują, że w 2019 graczy pecetowych było w Chinach aż 321 mln. To prawie tyle, ile jest obywateli w USA" - czytamy dalej.



"Debiutancka gra to dla spółki duże wyzwanie i ważne wydarzenie. Dziś możemy ocenić, że wielomiesięczne przygotowania opłaciły się i zakończyły sukcesem. Pierwsze wyniki sprzedażowe są zgodne z założeniami, przewidujemy szybki zwrot kosztów produkcji. Oceny graczy na Steam są w większości pozytywne, co dobrze wróży kolejnym produkcjom. Dodatkowym bodźcem będzie dla nas pojawienie się 'Dieselpunk Wars' w Chinach, na jednym z najważniejszych rynków dla gier wideo. Nie ukrywamy, że mocno leży on w obszarze naszych zainteresowań i mamy wobec niego plany, o których będziemy informować w przyszłym roku" - powiedział wiceprezes Image Power Piotr Figarski, cytowany w komunikacie.



Spółka podpisała już umowę na przygotowanie portu "Dieselpunk Wars" na Switch. Wersja na konsolę Nintendo zaplanowana została na kwiecień przyszłego roku, dodano w informacji.



Produkcją gier wideo Image Power zajął się w 2019 r. Spółka skupia się na symulatorach. Jest częścią grupy PlayWay, w ramach której współpracuje z najbardziej doświadczonymi przedstawicielami branży gamingowej przy produkcji kilku gier opartych o własne pomysły.



(ISBnews)