Warszawa, 15.12.2020 (ISBnews) - PlayWay, Rafał Cymerman i Robert Lewandowski podpisali umowę na mocy której została założona nowa spółka RL9sport Games S.A., podał PlayWay. Celem spółki jest tworzenie, marketing i sprzedaż gry "Football Coach the Game" na komputery PC, konsole oraz urządzenia mobilne.

"PlayWay objął 50% akcji spółki, za co wnosi pomoc działów odpowiedzialnych za marketing i sprzedaż. Rafał Cymerman objął 30% akcji, za co zobowiązuje się stworzyć zespół produkcyjny oraz przeprowadzić pełny proces developmentu oparty na know-how zebranym przy tworzeniu własnej gry 'Liga Polska Manager 95' wraz z wykorzystaniem później zdobytej wiedzy, a także społeczności swojej gry. Robert Lewandowski objął 20% akcji" - czytamy w komunikacie.

Robert Lewandowski zobowiązał się wesprzeć zespół projektowy w trakcie developmentu gry, podano także.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

