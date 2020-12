Spółka podała - w oparciu o dane pochodzące od operatorów platform dystrybucji gier i wydawców - że od początku 2020 r. do 30 listopada sprzedanych zostało ok 200 000 kopii jej gier, przy czym uwzględnia to wyłącznie sprzedaż, a nie uwzględnia gier wydanych w ramach akcji promocyjnych.



"Jednocześnie, zgodnie z informacjami otrzymanymi od operatorów platform dystrybucji gier, przychody emitenta z tytułu dystrybucji gier do końca listopada 2020 roku, szacujemy na ponad 1 750 000 zł. Uwzględniając fakt, że tradycyjnie IV kwartał każdego roku jest okresem o najwyższej sprzedaży gier i mając na uwadze wyniki sprzedaży nowych gier emitenta, takich jak np. 'Destropolis' lub 'Picklock', emitent zakłada, że przychody z tytułu dystrybucji gier w całym 2020 roku mogę osiągnąć próg 1 950 000 zł. Powyższe uwzględnia przy tym wyłącznie przychody ze sprzedaży (dystrybucji) gier, a nie uwzględnia zmiany stanu produktów" - czytamy w komunikacie.



No Gravity Games przypomina, że w IV kwartale 2020 roku (do 21 grudnia) wydał 9 gier. Uwzględniając fakt, że w trzech poprzednich kwartałach 2020 roku premierę miało 10 gier, łącznie w roku 2020 roku, do dnia 21 grudnia 2020 roku, spółka wydała 19 gier.



"Emitent informuje, że większość gier, wydanych w roku 2020, wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot wszystkich wydatków poniesionych przez emitenta na ich produkcję i wydanie, a w chwili obecnej gry te generują zysk dla emitenta. Emitent wskazuje, że na przychody emitenta składają się m.in. przychody z większych gier, takich jak 'Alder's Blood'. W przypadku tych gier przychody emitenta wynoszą średnio 150 000-200 000 zł w pierwszym miesiącu po ich wydaniu i co najmniej 600 000-800 000 zł w ciągu pierwszych 12 miesięcy dystrybucji. W efekcie, dzięki dużej liczbie gier wydanych w roku 2020, emitent ma zapewnione przychody z ich sprzedaży również w kolejnych kwartałach. Pozwala to emitentowi na uzyskiwanie stosunkowo stabilnych przychodów i umożliwia realizacje planów rozwojowych" - czytamy dalej.



W oparciu o powyższe dane oraz dane zaprezentowane w raporcie za III kwartał roku 2020, można jednocześnie przyjąć, że w roku 2020 wysokość przychodów No Gravity Games ze sprzedaży (dystrybucji) gier "przekroczyła istotnie" wysokość kosztów działalności operacyjnej.



"Oznacza to, że w chwili obecnej emitent jest w stanie finansować swoją działalność wyłącznie z przychodów ze sprzedaży (dystrybucji) gier" - podkreślono.



"Emitent zwraca uwagę, że wyniki sprzedażowe gier emitenta w roku 2020, potwierdzają słuszność strategii emitenta zakładającej wydawanie znacznej liczby niewielkich gier, które pozwalają na osiągniecie istotnych i zdywersyfikowanych przychodów. Jednocześnie osiągane wyniki pozwalają na finansowanie rozwoju działalności emitenta" - podsumowano w materiale.



No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.



(ISBnews)