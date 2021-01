Pod koniec grudnia 2020 r. Empik ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 484 848 akcji spółki e-Muzyka, stanowiących 19,75% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Empik chce osiągnąć 100% udziału w spółce i wycofać ją z obrotu na rynku NewConnect.



Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 19 stycznia do 18 lutego 2021 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 23 lutego, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji - 26 lutego 2021 r.



e-Muzyka podaje, że jest liderem rynku cyfrowej dystrybucji muzyki w Polsce. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w lutym 2008 r.



(ISBnews)