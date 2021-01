"Maciej Popowicz sprzeda 504 024 akcje sprzedawane, które stanowią 6,94% akcji w kapitale zakładowym spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce, a Arkadiusz Pernal sprzeda 206 412 akcji sprzedawanych, które stanowią 2,84% akcji w kapitale zakładowym spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce" - czytamy w komunikacie.



Po rozliczeniu transakcji pierwszy będzie posiadać 1 615 000 akcji, które stanowią 22,2% akcji w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, a drugi 807 600 akcji, które stanowią 11,1% akcji w kapitale i głosach.



Wood & Company Financial Services pełni rolę wyłącznego globalnego koordynatora w związku z ABB.



Wcześniej powyżsi akcjonariusze zadeklarowali, że ich zamiarem jest pozostanie strategicznymi inwestorami w spółce i dalsze wspieranie spółki w jej dynamicznym rozwoju.



Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.



