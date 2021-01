"Spółka do 20.12.2020 sprzedała 13 mln sztuk 'CP2077', liczba ta uwzględnia zwroty (przy założeniu zwrotów na poziomie 25-30% sprzedaż brutto wyniosła około 17-18 mln kopii). Dla porównania 'RDR2' w niecałe 2 tygodnie od premiery sprzedało 17 mln egzemplarzy. Patrząc na spore problemy, które towarzyszyły 'CP2077' od momentu wydania, przy jego negatywnym odbiorze przez graczy konsolowych, obniżyliśmy nasze oczekiwania do 15,6 mln w całym IV kw. 2020 (PC/konsole odpowiednio 70%/30%). Tym samym odczyt ten był zbliżony do naszych oczekiwań i konsensusu (15,1-16,4 mln 'do Świąt'), który mógł być zawyżony w ostatnich dniach przez informacje o szacunkowej sprzedaży z portalu SteamSpy (15,2 mln - PC). Szacujemy, że gra wypracowała w tym okresie 1,9 mld zł przychodów" - czytamy w raporcie.



Analitycy spodziewają się, że sprzedaż wersji na PS4/X1 tuż po pojawieniu się pierwszych recenzji i ocen od graczy tych platform znacznie spadła, część potencjalnych klientów postanowiła wstrzymać się z zakupem do momentu, kiedy produkcja zostanie lepiej zoptymalizowana i "wyczyszczona" z uciążliwych błędów. Spółka pracuje na nowymi aktualizacjami, w odstępach kilku-kilkunastodniowych pojawiają się nowe hotfixy (dwa większe patche trafią do graczy w styczniu i lutym). BDM spodziewa się, że "Cyberpunk" wróci do sklepu Sony do końca I kw. 2021 r. Ponadto uważa, że w monetyzacji tytułu będzie pomagała budująca się baza nowych konsol (szacują, że do końca 2021 roku będzie ich łącznie ok. 31,4 mln).



"CD Projekt cały czas pracuje nad ulepszoną wersja przeznaczoną stricte na next-geny, spodziewamy się wydania jej w okolicach IV kw. 2021, co jeszcze bardziej napędzi sprzedaż w tym okresie. Mając powyższe argumenty na uwadze prognozujemy przesunięcie tej części sprzedaży na przyszłe okresy. W rok od premiery zakładamy łączną sprzedaż na poziomie 24,2 mln egzemplarzy (konsensus = 25,4 mln), co przełoży się na 2,9 mld zł przychodów. W całym 2021 roku szacujemy, że 12 mln graczy nabędzie 'Cyberpunka', co wraz z wydaniem jednego dodatku pozwoli wygenerować 1,4 mld zł przychodów. Łącznie zakładamy, że do gry zostaną wydane w odstępach półrocznych trzy duże płatne rozszerzenia, z powodu pracy nad naprawą gry spodziewamy się pierwszego z nich w okolicach III kw. 2021. Liczymy, że tak jak to miało miejsce w poprzedniej produkcji (W3), każdy DLC będzie znacznie wzbogacał kontent podstawowej wersji" - czytamy także.



W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", 10 grudnia br. premierę miał kolejny sztandarowy tytuł studia - "Cyberpunk 2077".



