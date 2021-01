Oferta dotyczy prywatnej sprzedaży istniejących akcji spółki, skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych. Akcjonariuszami sprzedającymi są: (i) AI Prime & Cy SCA (należący do funduszy Advent International Corporation); (ii) Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV, LDC; oraz (iii) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2. Globalni koordynatorzy oferty (Citigroup Global Markets Europe, Goldman Sachs Bank Europe i J.P. Morgan) mają opcję dodatkowego przydziału, którą mogą wykonać w ciągu 30 dni po debiucie giełdowym. W jej efekcie oferta mogłaby wzrosnąć do ok. 40,3% kapitału spółki, podano w prospekcie. Ponadto spółka i akcjonariusze sprzedający zobowiązali się do lock-upu na 180 dni, a członkowie zarządu i rady nadzorczej - na 360 dni, podano w aneksie. InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. Liczba Paczkomatów InPost przekracza obecnie 10 000 urządzeń. (ISBnews)