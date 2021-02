"Po wprowadzeniu marki 'Orlen w Ruchu', w ramach której na bazie obecnych punktów Ruchu powstanie docelowo w ciągu pięciu lat ok. 900 punktów sprzedaży, dotychczasowa marka 'Ruch' nie zniknie całkiem z rynku" - poinformowała członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej Patrycja Klarecka.

Obecnie pod marką Ruch działa nieco ponad 1200 punktów sprzedaży, a PKN Orlen zapowiedział, że w ramach nowej marki 'Orlen w Ruchu' w ciągu pięciu lat powstanie około 900 punktów.

Będą się one dzieliły na trzy formaty: punkty o powierzchni ok. 20 m2, które zastąpią obecne kioski Ruchu, większe lokale o powierzchni ok. 60 m2, w których dostępna będzie również oferta sklepowa, a także niewielkie kąciki kawowe, lokalizowane w miejscach o wysokim natężeniu ruchu.

"Zakładamy, że docelowo około 30% stanowić będą punkty wolnostojące, a resztę lokale w ciągach komunikacyjnych" - powiedziała Klarecka dziennikarzom w kuluarach konferencji prasowej.

Przyznała, że nie we wszystkich lokalizacjach wprowadzenie nowej marki 'Orlen w Ruchu' będzie możliwe, dlatego marka Ruch nie zniknie całkowicie z rynku.

"W tym roku planujemy również uruchomienie pierwszego wolnostojącego punktu sprzedaży poza stacją paliw w Czechach, w Pradze. Będzie on działał pod marką Stop Cafe" - zapowiedziała Klarecka.

Oprócz tego PKN Orlen zapowiedział również wprowadzenie nowej usługi 'Orlen Paczka', która ma łączyć już dostępne i planowane punkty odbioru paczek w Grupie Orlen. Obecnie paczki można odbierać na 900 stacjach paliw PKN Orlen, a także w ok. 3,5 tys. punktów w ramach sieci Ruchu.

"Dodatkowo jeszcze w tym roku chcemy uruchomić około 500 automatów do odbioru paczek, a docelowo ok. 2 tys. w ciągu dwóch i pół roku, w tym ok. 500 na stacjach Orlen" - powiedziała Klarecka.

"Dzięki temu w tym roku powstanie łącznie ok. 5,5 tys. punktów odbioru paczek w ramach usługi 'Orlen Paczka', a docelowo nawet 10 tys. punktów w ciągu 5 lat" - dodał prezes koncernu Daniel Obajtek.

Patrycja Klarecka wyjaśniła, że operatorem automatów do odbioru paczek będzie Ruch.

Do 2030 roku koncern chce zainwestować w rozwój działalności detalicznej ok. 11 mld zł, co przełoży się na wzrost EBITDA segmentu detalicznego do ok. 5 mld zł rocznie, przypomniano.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)