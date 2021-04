Pod koniec marca prezes Rafał Brzoska stwierdził, że cel InPostu to zwiększenie liczby aktywnych użytkowników aplikacji do minimum 8 mln na koniec 2021 r.

"W ciągu zaledwie dwóch lat zbudowaliśmy aktywną społeczność ponad 6,5 mln użytkowników [...] Nasza aplikacja to centrum zarządzania przesyłkami oraz to baza do prowadzania nowych usług dla użytkowników Paczkomatów InPost. W czasie rzeczywistym możemy obserwować, jak szybko konsumenci podchwytują kolejne udogodnienia. Przykładem może być choćby multiskrytka - czyli kilka przesyłek w jednej skrytce, bezdotykowe otwieranie skrytek czy nadawanie bez etykiety. Teraz pora na kolejne funkcjonalności - dzięki aplikacji każdy bez problemu trafi do właściwego Paczkomatu! Nasza sieć jest coraz bardziej gęsta i klienci czasem zastanawiają się, którą lokalizację wybrali. Teraz z aplikacją InPost Mobile rozwiązujemy ten problem - w przypadku Paczkomatów znajdujących się blisko siebie podpowie ona, czy stoimy przed właściwą maszyną. Udogodnienie to obejmuje także wyświetlanie zdjęcia Paczkomatu, w którym czeka przesyłka, oraz wskazanie drogi na mapie do docelowej lokalizacji" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Za pośrednictwem aplikacji InPost Mobile za paczkę można zapłacić kodem BLIK, kartą płatniczą lub szybkim przelewem (DotPay), a już niebawem Apple Pay i Google Pay, podano też w komunikacie.

Aplikację InPost Mobile można pobrać ze sklepów Google Play, App Store i Huawei AppGallery.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć ponad 12 000 Paczkomatów, w tym ponad 1 100 w Wielkiej Brytanii, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 mln przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów, współpracując z ponad 26 000 e-sprzedawców. Aplikacja mobilna spółki - InPost Mobile ma 6 mln aktywnych użytkowników. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)