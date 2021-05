Zysk operacyjny wyniósł 22,96 mln USD wobec 6,37 mln USD zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 24,1 mln USD w porównaniu do 7,38 mln USD rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 733,37 mln USD w I kw. 2021 r. wobec 505,51 mln USD rok wcześniej.

"Wzrost sprzedaży netto kwartał do kwartału odzwierciedla silny wzrost we wszystkich geograficznych segmentach spółki oraz niemal wszystkich głównych liniach produktowych. Największy wzrost spośród linii produktowych zanotowały urządzenia peryferyjne i audio, które wzrosły odpowiednio o 138% i 99% w porównaniu do I kwartału 2020 roku" - czytamy w raporcie.

"Jeśli chodzi o regiony, tradycyjnie największy udział w przychodach grupy miały regiony byłego Związku Radzieckiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Udział regionu byłego Związku Radzieckiego w przychodach ogółem wzrósł do 53,63% w I kwartale 2021 r. z 53,06% w I kwartale 2020 r." - czytamy dalej.

Marża zysku brutto na sprzedaży w I kw. 2021 wzrosła do 6,43% z 5,08% w I kw. 2020 r.

"Poprawa marży zysku brutto na sprzedaży jest wynikiem realizacji obecnej strategii spółki polegającej na większej koncentracji na rozwoju portfela produktów poprzez dodanie nowych linii produktów i rozwiązań IT o wyższych marżach zysku brutto" - czytamy także w raporcie.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)