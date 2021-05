Zysk operacyjny wyniósł 0,5 mln zł wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 0,59 mln zł wobec 0,587 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,06 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 0,95 mln zł rok wcześniej.

"Przychody w pierwszym kwartale wzrosły o ponad 100% przekraczając 2 mln zł względem analogicznego okresu w zeszłym roku. Istotny wpływ na poziom przychodów miała premiera 'Rustlera'. Zysk natomiast wzrósł o ponad 80% osiągając poziom 880 tys. zł. Wzrost zysków jest w dużej części zasługą gry '112 Operator' która cieszy się uznaniem graczy o czym świadczą oceny na poziomie 87% pozytywnych recenzji na platformie Steam. Istotny wpływ na zwiększenie zysku miały również przychody finansowe" - napisał prezes Bartłomiej Gajewski w liście do akcjonariuszy.

Dodał, że premiera gry "Rustler" w formule early access była realizowana przez wewnętrzny zespół Jutsu Games.

"Pomimo początkowo mieszanych ocen związanych z zastrzeżeniami graczy co do niektórych mechanik rozgrywki (sterowanie, poziom trudności) udało nam się po wprowadzeniu zmian osiągnąć poziom 74% pozytywnych recenzji na Steam. Do czasu premiery pełnej wersji, która zarówno na PC, jak i na konsole zaplanowana jest na 31 sierpnia 2021, zostaną wprowadzone dalsze ulepszenia rozgrywki" - dodał.

"W 2021 r. liczymy na dalszy wzrost przychodów i zysków oraz dalsze rozszerzenie portfela gier" - podsumował prezes.

Games Operators to producent i wydawca gier komputerowych, specjalizujący się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły). Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2020 r.

(ISBnews)