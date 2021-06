Render Cube rozpoczął ofertą publiczną łącznie do 136 900 akcji w trybie subskrypcji i sprzedaży skierowanej do inwestorów obejmujących i nabywających akcje za minimum 100 tys. euro, podała spółka. Cena jednej akcji zostanie ustalona w drodze budowy księgi popytu, która potrwa od dziś do 23 czerwca 2021 r. i wyniesie między 150 a 200 zł.

Trwająca oferta publiczna obejmuje do 98 tys. obecnych akcji zwykłych na okaziciela serii A sprzedawanych przez oferujących oraz 38,9 tys. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B emitowanych przez spółkę, podano. Na 24 czerwca zaplanowano ustalenie ceny oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty publicznej, jak również przydział akcji oferowanych. W dniach 24-29 czerwca ma odbyć się zawieranie przez inwestorów umów objęcia akcji nowych oraz umów sprzedaży akcji sprzedawanych, zaś 30 czerwca - 2 lipca - ewentualne zawieranie umów objęcia akcji lub umów sprzedaży akcji z inwestorami zastępczymi. "W marcu informowaliśmy o zamiarze debiutu na NewConnect i podpisanych umowach ze spółkami z grupy kapitałowej INC. Dziś ruszamy z naszą ofertą publiczną akcji i realizujemy kolejny etap na drodze do wprowadzenia Render Cube na warszawską giełdę. Środki, które planujemy pozyskać w ramach oferty, zostaną przeznaczone na rozwój technologiczny i kompetencyjny naszego studia, który pozwoli na zwiększenie skali działania i możliwości produkcyjnych. Część środków posłuży także na transfer płatności związany z pozyskaniem przez nas pełnych praw do IP 'Medieval Dynasty'" - powiedział prezes Render Cube Damian Szymański, cytowany w komunikacie. Render Cube w 2020 r. osiągnął 7,5 mln przychodu, a zysk netto wyniósł blisko 6 mln zł. Największy wpływ na wyniki miała premiera gry "Medieval Dynasty" w formule wczesnego dostępu 17 września 2020 roku. W szczytowym momencie w tytuł na platformie Steam grało jednocześnie 18,7 tys. osób. W planach na 2021 rok jest premiera pełnej wersji gry "Medieval Dynasty", a także przygotowanie portu gry na konsole. Render Cube to łódzkie studio deweloperskie założone w 2012 r., zatrudniające 15 osób. W początkowym okresie działalności skupiało się na prowadzeniu prac outsourcingowych, zlecanych głównie przez innych producentów gier, co zaowocowało współpracami z m.in. CD Projekt, Techland czy Platige Image. W ostatnich latach spółka skupia się na produkcji własnych tytułów, wydawanych na platformach PC. Render Cube planuje zadebiutować na rynku NewConnect w II połowie 2021 roku. (ISBnews)