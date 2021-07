Reklama

"Jesteśmy zadowoleni z wolumenu dostaw olejów silnikowych Avia do Chin, sprzedaż na tym rynku systematycznie rośnie i mamy nadzieję dojść do poziomu tysiąca ton w tym roku, w porównaniu do około 500 ton w roku 2020" - powiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews.

Zastrzegł, że spółka boryka się z pewnymi wyzwaniami związanymi z logistyką i transportem na Daleki Wschód.

"Powoli rozkręca się natomiast sprzedaż olejów Avia w Rumunii, bo mieliśmy do czynienia z wysokimi cenami olejów bazowych i utrudnionym dostępem do surowców, co postawiło nas w takiej sytuacji, że jako nowy dostawca musieliśmy wejść na rynek z relatywnie wysokimi cenami, adekwatnymi do sytuacji na rynku" - dodał prezes.

Podkreślił jednak, że pierwsze dostawy oleju Avia do Rumunii mają się odbyć jeszcze latem tego roku.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,82 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2020 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)