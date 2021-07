Reklama

"Wstępnie zakładamy, że premiera 'Signum Temporis', naszego największego obecnie projektu, odbędzie się w II półroczu 2022 roku" - powiedział Kotowski podczas webinaru.

Jak zaznaczył, budżet produkcyjny gry typu grand strategy osadzonej w czasach II wojny światowej wyniesie 1,6 mln euro, podczas gdy budżet drugiego realizowanego obecnie przez spółkę projektu, gry "Total Tank Generals", której premiera również ma się odbyć w 2022 roku, to 350 tys. euro.

Obie gry, podobnie jak wydana w maju 2020 roku "Total Tank Simulator", która w ciągu roku sprzedała się w ponad 100 tys. egzemplarzy, zostaną wydane przez włoskie studio 505 Games.

"Ceny naszych kolejnych gier będą znacznie wyższe niż 'Total Tank Simulator' (20 USD). Chcemy konkurować jakością, a nie ceną" - dodał Kotowski.

Zapowiedział również, że następny duży projekt to gra "Play of Battle", tworzona przez spółkę o tej samej nazwie, w której Noobz from Poland objęło 40% udziałów.

"Będzie to gra na podstawie książek Jacka Bartosiaka, jej premiera planowana jest w 2025 roku, a zakładany budżet produkcyjny wyniesie aż 3,3 mln euro. Obecnie trwa kampania crowdfundingowa, a w kolejnym etapie odbędą się rozmowy z inwestorami instytucjonalnymi" - podkreślił.

Noobz from Poland to polski producent gier, założony w 2016 roku. Pierwszą grą, stworzoną przez Noobz from Poland, jest "Total Tank Simulator". Spółka zadebiutowała na NewConnect 13 lipca 2021 r.

(ISBnews)