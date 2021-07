Reklama

"Mamy jasno określony cel. Chcemy osiągnąć portfolio o powierzchni 1 mln m2 w 2025 r. Ten debiut traktujemy jako potwierdzenie zaufania do naszego modelu biznesowego i operacyjnego. Tę szansę chcemy wykorzystać, będziemy pracować całym zespołem, by cel strategiczny zrealizować w pełni, by to przyniosło też wymierny cel dla naszych akcjonariuszy" - powiedział prezes Rafał Malarz podczas uroczystości debiutu giełdowego.

"Nasza obecność na GPW jest naturalnym krokiem i sposobem na dywersyfikację naszych źródeł finansowania" - dodał wiceprezes Daniel Draga.

Cavatina Holding S.A. jest 429. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 11. debiutem na tym rynku w 2021 r.

W ub. tygodniu Cavatina Holding dokonała przydziału wszystkich oferowanych akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 25 zł. Tym samym całkowita wartość oferty wyniosła 187,5 mln zł. Stopa redukcji w transzy detalicznej wyniosła 37,2%.

Grupa kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce i jest aktualnie obecna w siedmiu miastach Polski: w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Bielsku-Białej.

(ISBnews)