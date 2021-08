Reklama

"Przenośne baterie Instagrid zapewniają zasilanie sprzętu budowlanego takiego jak m.in. wiertaki czy spawarki. Działają w każdych warunkach pogodowych (od -20 do 45°C) i są wodoodporne. Niewątpliwą zaletą baterii dla środowiska i pracowników budowlanych jest to, że nie produkują one spalin, co ułatwia pracę w mniej wentylowanych pomieszczeniach oraz nie zanieczyszcza powietrza. Baterie nie powodują również hałasu oraz drgań" - czytamy w komunikacie.

Nowy system zasilania to innowacja technologiczna, która przede wszystkim przynosi wiele korzyści dla środowiska naturalnego. Producent podaje, że według testów regularne korzystanie z baterii w ciągu trzech lat obniży koszt zasilania o 35%, zaoszczędził 250 godzin potrzebnych do obsługi sprzętu. Zastąpienie powerbankiem generatora spalinowego powstrzymuje dostanie się do atmosfery 3 ton dwutlenku węgla, podkreślono.

"Redukcja emisji CO2 jest jednym z priorytetów obecnej polityki zrównoważonego rozwoju Budimeksu. Nowe urządzenie nie tylko redukuje emisję CO2, ale także obniża hałas i jest znacznie poręczniejsze pod względem transportu" - dodał członek zarządu odpowiedzialny m.in. za innowacje Cezary Mączka, cytowany w materiale.

Urządzenie o parametrach: 230V / 3,6 KW zapewnia do 2 kWh energii w ciągu dnia pracy, waży mniej niż 15 kg i jest bardzo proste w obsłudze. Deklarowany czas niezbędny do pełnego naładowania baterii wynosi jedynie 3h. Instagrid posiada również nadajnik GPS, umożliwiający łatwą lokalizację urządzenia, system zdalnego monitorowania jego stanu, a także zdalną blokadę, którą można włączyć w przypadku kradzieży. Jeden powerbank wystarcza na całodzienną pracę wysokonapięciowego urządzenia budowlanego, zaznaczono.

W lipcu br. Budimex pozyskał cztery takie urządzenia, które obecnie znajdują się w Oddziale Usług Sprzętowych w Pruszkowie. Trwające testy, doświadczenia i weryfikacja sprzętu pozwolą ocenić działanie baterii Instagrid w kontekście efektywnego i prostego w obsłudze systemu zasilania urządzeń budowlanych na kontraktach realizowanych przez Budimex. Testy mają potrwać do wiosny 2022 roku, jeśli pójdą pomyślnie weryfikacja odbędzie się również w innych dywizjach Budimeksu, zakończono w informacji.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2020 r. miał 8,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)