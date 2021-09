Reklama

"W pozostałej części roku zamierzamy przekazać kolejne 2 000 mieszkań" - powiedział prezes Nicklas Lindberg podczas konferencji prasowej. Z prezentacji wynika, że prawie 800 przekazań będzie przypadać na III kw., a ponad 1 200 na IV kw.

Prezes poinformował także, że spółka dąży do realizacji celu sprzedaży ponad 3 tys. mieszkań w 2021 r., ale ważniejsza jest marża.

"Rynek jest bardzo solidny. Nie jest naszym celem, aby za wszelką cenę sprzedawać. Tak naprawdę będziemy mieli do czynienia z ok. 3 tys. mieszkań sprzedanych w tym roku; dobrze by było sprzedać te 3 tys., ale jednocześnie bronić marży, albo nawet trochę ją podwyższyć" - wskazał prezes.

"Celem firmy jest, żeby mieć lepsze marże. Obecnie to ok. 26%, a cel jest taki, żeby zbliżyć się do 30%" - dodał.

W wynikach spółki za I półrocze uwzględnione jest 600 przekazań (398 w Echo i 202 w Archicomie). Łączna sprzedaż wyniosła w tym czasie 1 719 mieszkań.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2020 r. miała 1,21 mld zł skonsolidowanych przychodów.

