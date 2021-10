Asbis Enterprises wypracował skonsolidowane przychody na poziomie ok. 244 mln USD we wrześniu br. wobec 231 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 5%, podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Wrzesień 2020 roku był jednym z najmocniejszych miesięcy pod względem sprzedaży w ubiegłym roku. Pomimo tego wypracowaliśmy wyższe przychody we wrześniu 2021 r., co z uwagi na okoliczności, takie jak ogólna niestabilna sytuacja związana z pandemią, niedobory produktów na rynku oraz wzrost cen, uważamy za duży sukces. Nasza rentowność nie spada, ponieważ mamy bardzo dobre portfolio produktów oraz dominującą pozycję rynkową na wielu naszych rynkach. Obserwowane obecnie niedobory nie wpływają negatywnie na nasze wyniki, które we wrześniu po raz kolejny przekroczyły nasze oczekiwania. Jesteśmy już w IV kwartale, który jest najlepszy dla naszej branży i jesteśmy bardzo zadowoleni z obecnego poziomu przychodów" - powiedział członek zarządu oraz dyrektor ds. relacji inwestorskich i ryzyka Costas Tziamalis, cytowany w komunikacie. Dodał, że produktami, które zanotowały najwyższe wzrosty sprzedaży we wrześniu 2021 r., były procesory, akcesoria oraz smartfony. "Smartfony wydają się najbardziej obecnie poszukiwane, zwłaszcza po wprowadzeniu na rynek nowej serii telefonów przez światowego lidera, firmę Apple, którego jesteśmy oficjalnym dystrybutorem na 11 naszych rynkach" - zakończył Tziamalis. Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)