Celem projektu jest poznanie aktualnego stanu populacji bociana białego i bociana czarnego, potrzeb ochrony tych ptaków i ich siedlisk w parku i otulinie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na przyrodnicze wartości Roztocza.

"Ochrona bocianów to niejedyny projekt realizowany przez PGE na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. W sierpniu br. Fundacja PGE, należąca do Polskiej Grupy Energetycznej, wsparła rewitalizację ścieżki dendrologicznej w obszarze dawnej szkółki drzew i krzewów we Floriance oraz pakiet edukacyjny "Poznajemy drzewa i krzewy" – przekazał w poniedziałek wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. korporacyjnych Paweł Cioch.

Przyrodnicy z Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego ocenili liczebność populacji bociana białego na 53 pary.

"Wszystkie gniazda zlokalizowane są wyłącznie na słupach energetycznych, zaopatrzonych w specjalne platformy. Dlatego też montaż platform ma decydujące znaczenie dla zachowania gatunku, jakim jest bocian biały; symbol polskiej przyrody" – powiedział dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Andrzej Wojtyło.

Wyniki badań zostały wprowadzone do systemu informatycznego Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, co pozwoli porównać je z danymi historycznymi. W realizacji projektu udział wzięli przedstawiciele Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego i Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, uczniowie i nauczyciele szkół patronackich Roztoczańskiego Parku Narodowego, ośrodki samorządowe oraz instytucje zarządzające sferą przyrodniczą, w tym m.in. nadleśnictwa i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

PGE od lat prowadzi działania i projekty, które mają na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego. Spółki z Grupy PGE angażują się w opiekę nad dzikimi ptakami – sokołami wędrownymi i bocianami białymi. PGE wspiera również Biebrzański Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Nadleśnictwo Gryfino i rzeszowski oddział Ligi Ochrony Przyrody. Od ponad dwudziestu lat, w ramach wolontariatu pracowniczego, we współpracy z nadleśnictwami w całej Polsce pracownicy PGE wraz z lokalnymi społecznościami corocznie biorą udział w programie "Lasy Pełne Energii", w ramach którego posadzono do tej pory niemal 600 tys. drzew w całej Polsce. (PAP)

Autorka: Agnieszka Gorczyca

