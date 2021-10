Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 11,99 mln zł wobec 9,45 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA osiągnął poziom 15,2 mln zł, co oznacza wzrost o 20,5% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 83,7 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 67,85 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 29,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 256,06 mln zł w porównaniu z 223,56 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2021 roku grupa kapitałowa kontynuowała realizację procesów związanych z optymalizacją zarówno kosztową (surowcową), jak i asortymentowo-cenową. Ponadto konsekwentnie realizowano strategię dywersyfikowania działalności w obszarze geograficznym, produktowym i branżowym. Efekty podejmowanych w tych obszarach działań dały wymierne efekty w postaci wysokich zysków na wszystkich poziomach działalności. Zysk na działalności operacyjnej EBIT po dziewięciu miesiącach 2021 roku ukształtował się na poziomie 34,2 mln zł, natomiast EBITDA osiągnął poziom 43,5 mln zł z marżą EBITDA w wysokości 17%. Zysk netto grupy kapitałowej ZM Ropczyce w okresie trzech kwartałów 2021 roku osiągnął rekordowy poziom i wyniósł 30 mln zł. Był to poziom o ponad 46% wyższy w stosunku do trzech kwartałów ubiegłego roku. Rentowność netto wyniosła w okresie 9 miesięcy 2021 roku 11,7%" - czytamy w raporcie.

W ujęciu branżowym, w ciągu trzech kwartałów br., tradycyjnie największe obroty zostały zrealizowane z klientami z sektora hutnictwa żelaza i stali. Sprzedaż do tego sektora wyniosła 126 mln zł, co stanowi ponad 50% przychodów ze sprzedaży ogółem. Na rynku krajowym współpraca objęła wszystkie podmioty produkujące stal, podano.

Sprzedaż na rzecz segmentu hutnictwa metali nieżelaznych po trzech kwartałach br. wyniosła 65,9 mln zł, co stanowi 26% przychodów ze sprzedaży ogółem (15% wzrost r/r). W kraju kontynuowana była współpraca z niemal wszystkimi podmiotami wytwarzającymi metale nieżelazne. Bardzo wysoką dynamiką wzrostu charakteryzowała się również sprzedaż dla podmiotów zagranicznych w tym segmencie rynku.

Przychody ze sprzedaży dla odbiorców z segmentu cementowo–wapienniczego w okresie trzech kwartałów 2021 roku ukształtowały się na poziomie blisko 46 mln zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 27%. Wynik ten był możliwy do uzyskania dzięki realizacji regularnych dostaw do klientów z Europy, Stanów Zjednoczonych oraz Azji, podano także w komunikacie.

"Wyniki, które osiągnęliśmy po trzech kwartałach br. potwierdzają skuteczność konsekwentnie realizowanej strategii wielowymiarowej dywersyfikacji (tzw. 4D) oraz podjętych wcześniej decyzji w zakresie inwestycji czy programu motywacyjnego dla kluczowej kadry przedsiębiorstwa. Otoczenie rynkowe nam sprzyjało i pomimo pojawiających się coraz częściej sygnałów, wskazujących na stopniowe odwrócenie trendów w hutnictwie oraz innych kluczowych dla nas branżach, sukcesywnie wzmacnialiśmy naszą pozycję rynkową. Udział eksportu po 9 miesiącach tego roku to 56%. Produkcja oraz konsumpcja stali, miedzi czy cementu są nadal na stosunkowo wysokim poziomie, a popyt na te dobra niejednokrotnie przekracza bieżącą podaż. Dlatego w sytuacji dużego zapotrzebowania oraz ograniczonej dostępności wyrobów ogniotrwałych pochodzenia azjatyckiego coraz częściej poszukiwane są wysokiej jakości produkty firm europejskich takich jak ZM Ropczyce" - powiedział prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 30,91 mln zł wobec 20,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 297,67 mln zł w 2020 r.

