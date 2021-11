Reklama

"Outriders New Horizon" udostępnia graczom cztery nowe ekspedycje, a także wprowadza znaczące zmiany w rozgrywce - kluczowymi z nich są usunięcie licznika czasu z ekspedycji oraz dodanie systemu Transmog, który pozwoli graczom zmienić wygląd przedmiotu na inny tego samego typu. Aktualizacja zawiera także nowe skórki dla broni, usprawnienia balansu klas, umiejętności i modów, zmiany w działaniu sklepu Tiago oraz wiele innych, generalnych ulepszeń gry, podano.

"'New Horizon' to dla nas ważny moment, jeżeli chodzi o rozwój marki 'Outriders'. Tą aktualizacją podsumowujemy etap dopracowywania gry. 'New Horizon' to także fundament pod jej najbliższą przyszłość. Cieszymy się, że już dziś możemy ogłosić nadchodzący dodatek, który wzbogaci uniwersum 'Outriders' w 2022 roku" - powiedział CEO People Can Fly Sebastian Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter, który współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Grupa PCF prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.

(ISBnews)