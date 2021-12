Reklama

"Nieruchomość będąca przedmiotem umowy jest niezabudowaną częścią Ogrodów Geyera i ma powierzchnię ok. 5,922 ha. Ustalona całkowita cena za sprzedaż nieruchomości wynosi 85 000 000 zł netto. Cenę sprzedaży 70% udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości strony ustaliły na kwotę 59 500 000 zł netto plus VAT, płatną w następujący sposób: 28 mln zł netto plus VAT w dniu podpisania umowy przedwstępnej, 31,5 mln zł netto plus VAT w dniu podpisania umowy przenoszącej ww. udział w użytkowaniu wieczystym nieruchomości" - czytamy w komunikacie.

Do umowy sprzedaży przystąpił drugi współużytkownik wieczysty nieruchomości - KBM Inwest (30-proc. udział w użytkowaniu wieczystym). Cena sprzedaży 30% udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości wynosi 25,5 mln zł netto plus VAT a sposób jej zapłaty został ustalony w analogiczny sposób.

Jednocześnie zarząd KBM Inwest zobowiązał się do zapłaty Modern Profit 14,76 mln zł tytułem częściowego rozliczenia zobowiązań wobec Modern Profit z tytułu nakładów poniesionych na rewitalizację i rozwój nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 293/305, podano także.

Po przeprowadzeniu podziału geodezyjnego nieruchomości, strony przystąpią do warunkowej i przenoszącej umowy sprzedaży nieruchomości, zakończono.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.

(ISBnews)