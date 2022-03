Reklama

"11 bit studios podpisało umowę nabycia 40% udziałów w Fool's Theory od Jakuba Rokosza i Krzysztofa Mąki – dotychczasowych, jedynych właścicieli tego podmiotu. Giełdowa spółka zapłaci za nabywane aktywa gotówką, w dwóch transzach. Pierwsza, w kwocie prawie 2,62 mln zł, zostanie uregulowana w ciągu 10 dni roboczych od podpisania umowy. Druga zostanie zapłacona dopiero po siedmiu miesiącach po premierze rynkowej gry „Vitriol". Fool's Theory jest producentem tej gry, a 11 bit studios jej wydawcą. Wartość drugiej transzy płatności będzie mieściła się w przedziale 1,57-3,67 mln zł– czytamy w komunikacie.

O ostatecznej kwocie zdecydują przychody ze sprzedaży „Vitriola" oraz recenzje, jakie zbierze tytuł w systemie Steam Reviews w ciągu sześciu miesięcy od premiery, zaznaczono.

"11 bit studios historycznie zawsze stawiało na rozwój organiczny, a nasze dotychczasowe wyniki finansowe i to, w jakim miejscu obecnie jesteśmy jako studio deweloperskie dowodzą, że była to słuszna strategia. Niemniej, jesteśmy już na tyle dojrzałą organizacją, że możemy dodatkowo przyspieszyć nasz rozwój łącząc siły z innymi podmiotami" – powiedział prezes 11 bit studios Przemysław Marszał, cytowany w komunikacie.

Jakub Rokosz, który stoi na czele Fool's Theory podkreślił istotny fundament, dla którego bielska spółka zdecydowała się na związek kapitałowy z 11 bit studios.

"Przede wszystkim, to co uderzyło mnie na początku, kiedy się poznaliśmy, to nasze bardzo podobne podejście do pracy. Wyznajemy podobną filozofię tworzenia i wartości, którymi kierujemy się w kreacji gier. Nasza specjalizacja i doświadczenie to gry narracyjne, w których historia niesie ze sobą głębsze przesłanie. To się doskonale łączy z 11 bitową filozofią meaningful games" - powiedział Rokosz.

Jak podkreślił prezes 11 bit studios, Fool's Theory to zespół, który ma "wspaniałe" doświadczenie w tworzeniu gier RPG.

"My tego nie mamy, ale mamy za to prężną machinę marketingowo-wydawniczą. To doskonałe uzupełnienie dla projektu "Vitriol". Natomiast długoterminowo wyobrażam sobie, jak można połączyć wiedzę o tworzeniu rozbudowanych RPG-ów z oryginalnymi IP 11 bit studios – powiedział Marszał.

Fool's Theory pochodzi z Bielska -Białej. Spółka działa od 2018 roku i zatrudnia obecnie ok. 60 osób. Studio w przeszłości brało m.in. udział w produkcji takich gier jak „Baldur's Gate" czy ostatnio „Outriders". Ma na koncie również, pozytywnie przyjętą przez rynek własną produkcję – grę „Seven".

Współpraca operacyjna 11 bit studios i Fool's Theory trwa od ponad dwóch lat. Strony na razie ujawniły jedynie, że „Vitriol" będzie grą z gatunku RPG oraz, że jego budżet produkcyjny jest większy niż „Frostpunka", który kosztował ok. 10 mln zł (bez kosztów marketingu), dodano także.

"Żeby objąć wzrokiem całość naszej inwestycji w utalentowany zespół Fool's Theory, należy pamiętać, że 11 bit studios, oprócz nabycia części udziałów Fool's Theory, jako wydawca inwestuje w produkcję gry "Vitriol" ponad 17 mln zł" - podsumował Marszał.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r.

