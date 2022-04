Reklama

"Kilka dni temu złożyliśmy do GPW dokument informacyjny. Debiut na NewConnect to jeden z naszych najważniejszych tegorocznych celów. Wejście na rynek publiczny to dla nas przede wszystkim szansa, aby zwiększyć transparentność studia i dotrzeć do inwestorów na rynku lokalnym i globalnym" - powiedział prezes Marek Soból, cytowany w komunikacie.

Gra "Oddyssey: Your Space, Your Way" w pierwszej kolejności zadebiutuje na PC, docelowo trafi także na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X oraz Nintendo Switch. Wydawcą gry jest 505 Games - globalny wydawca i dystrybutor gier, należący do koncernu Digital Bros. Celem spółki jest uzyskanie pozycji czołowego producenta gier typu sandbox. Weird Fish planuje wydawać jeden tytuł średnio co 2,5 roku, przy jednoczesnym rozwijaniu wydanej już gry.

WeirdFish to działający w branży gier cyfrowych niezależny producent gier na komputery osobiste i konsole. Spółka specjalizuje się w tworzeniu wysokiej jakości projektów typu Sandbox. Firma powstała w 2019 roku w Warszawie.

(ISBnews)