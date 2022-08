W I półroczu 2022 r. Arctic Paper odnotował skonsolidowany szacunkowy zysk netto w wysokości 400 mln zł przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 407 mln zł, podano również

Spółka zanotowała także 169 mln zł jednostkowego zysku netto w II kwartale 2022 r., przy przychodach na poziomie 61 mln zł.

Publikacja raportu finansowego za II kwartał 2022 roku planowana jest na 10 sierpnia 2022 r.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,85 mld zł w 2020 r.

