Wsparcie skierowane jest do tych rolników, którzy jeszcze nie skorzystali z dofinansowania na wymianę pokryć dachowych z azbestu w ramach pierwszego naboru wniosków. Dokumenty przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Pieniądze będzie można otrzymać na wymianę pokrycia dachu z azbestu na budynkach służących do produkcji rolniczej. Wysokość pomocy wynosi 40 zł na metr kw. wymienianego pokrycia dachu, maksymalnie do 500 m kw. wymienionego pokrycia dachu.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie, że w tym roku zasady przyznania pomocy będą uproszczone - pomoc będzie przysługiwać np. na wymianę pokryć dachowych na budynkach służących do produkcji rolniczej położonych również w gminach miejskich. Zmniejszono też liczbę załączników do wniosku, a termin na uzupełnienie wniosku czy złożenie wyjaśnień wydłużono z 7 do 14 dni.

W ramach pierwszego naboru wniosków dot. wymiany pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest, do ARiMR wpłynęło 47 tys. wniosków. Za przekazywanie środków na ten cel odpowiada Polski Fundusz Rozwoju. Do tej pory wypłacił on rolnikom ponad 118 mln zł.

Wnioski można składać poprzez formularz elektroniczny na Platformie Usług Elektronicznych. (PAP)