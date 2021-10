- Chcemy budować zrównoważony rozwój i przewagi konkurencyjne, więc najpierw musimy pomyśleć, co stworzy dla polskiej gospodarki tę konkurencyjność i co będzie wtedy do finansowania – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka.

Reklama

- My jako finansiści jesteśmy trochę z tyłu. Oczywiście pieniądze są bardzo ważne, ale bez rozwiązań technologicznych i bez kreatywnego myślenia o biznesie, nie będziemy mieć co finansować. Dlatego tak ważne jest zbudowanie połączenia świata naukowego, biznesowego i sektora publicznego, żeby myśleć o rozwiązaniach, które mogą być szybko wdrażane i zastosowywane w wielu obszarach. Stąd 3W jako woda, wodór, węgiel tak naprawdę są zasobami przyszłości, które mogą zrewolucjonizować praktycznie każdy biznes – uważa szefowa BGK.