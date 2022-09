Jesteśmy platformą kontentową, platformą na której tworzony jest kontent różnoraki. Najlepiej jest wejść, doświadczyć i zostać - mówi Chada.

Nie jesteśmy jak social media, nas konsumuje się jak Netflix. Wchodzę, oglądam, szukam treści. To co oglądam jest zależne od wyboru. Użytkonik oglądając kreauje to co jest mu finalnie oferowane - tłumaczy.