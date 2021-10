Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 0,15 mln euro wobec 0,8 mln euro straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 0,19 mln euro wobec 0,74 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,62 mln euro w III kw. 2021 r. wobec 7,08 mln euro rok wcześniej.

"Trzeci kwartał i zwłaszcza wrzesień charakteryzowały się rosnącą sprzedażą wczesnych rezerwacji. Analizując wyniki trzeciego kwartału widzimy, że rynek turystyczny stopniowo wraca do typowego wakacyjnego planowania z wyprzedzeniem i sprzedaż last minute spada. Planowanie wakacji z wyprzedzeniem jest bardzo typowe dla podróżnych z krajów bałtyckich. [...] W tym roku, po roku przerwy, wraca także sezon zimowy. Klienci mogą zaplanować pobyty nie tylko w Egipcie, na Teneryfie czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale również w ośrodkach narciarskich i na kierunkach długodystansowych" - napisała prezes Audron Keinyt w liście do akcjonariuszy.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 1,1 mln euro zysku netto w porównaniu z 3,69 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 74,73 mln euro w porównaniu z 30,55 mln euro rok wcześniej.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.

(ISBnews)