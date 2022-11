Reklama

Według komentarza rynkowego BM Reflex początek listopada to nieco więcej spokoju na stacjach paliw. Tydzień kończymy z cenami niższymi o kilka - kilkanaście gorszy na litrze. Podobnie jak w ubiegłym tygodniu tak i teraz większy spadek notujemy dla benzyn niż dla oleju napędowego. Aktualnie kształtują się na poziomie: dla benzyny bezołowiowej 95 - 6,64 zł/l (-18 gr/l), bezołowiowej 98 - 7,38 zł/l (-14 gr/l), oleju napędowego - 7,96 zł/l (-7 gr/l), autogazu - 3,06 zł/l (-1 gr/l).

Diesel o 34 proc. droższy niż przed rokiem

Ponownie symbolicznie o 1 grosz na litrze tanieje autogaz, który jednocześnie jest już o 19 groszy na litrze tańszy niż przed rokiem. W porównaniu do cen sprzed roku nieco lepiej zaczynają wyglądać ceny benzyny bezołowiowej 95, za którą mimo to płacimy więcej o 66 groszy na litrze. Najtrudniej o poprawę będzie w przypadku cen oleju napędowego. Chociaż oddaliły się one od rekordu sprzed dwóch tygodni, to wciąż diesel pozostaje 34 proc. droższy niż przed rokiem.

W najbliższych dniach w ślad za zmianami cen na rynku hurtowym tempo obniżek cen, zwłaszcza benzyny, wyhamuje. Należy zaznaczyć, że na części stacji możemy ponownie zaobserwować podwyżki cen benzyny, ale ich skala będzie zależała od tego, czy ceny w hurcie będą dalej rosły. Olej napędowy z kolei na większości stacji pozostanie w niezmienionych cenach, już poniżej 8 zł/l, a na części możemy jeszcze odnotować delikatne spadki.

Co z ropą naftową?

Ceny styczniowej serii kontraktów na ropę Brent w piątek rano utrzymują się w rejonie 97 USD/bbl i są blisko 4 USD/bbl wyższe niż przed tygodniem.

Kraje G7 i Australia porozumiały się co do mechanizmu ustalania górnego limitu cenowego dla morskiego importu rosyjskiej ropy naftowej poza UE po 5 grudnia. Zrezygnowano z formuły ceny zmiennej indeksowanej względem giełdowych notowań cen innych gatunków ropy naftowej. Będzie to stała cena fix w danym okresie, podlegająca odgórnej rewizji. Nieoficjalnie mówi się, że limit będzie nieco powyżej 60 USD/bbl. Aktulanie cena ropy Urals wynosi około 70 USD/bbl.

Rząd Wielkiej Brytanii zadeklarował wczoraj, że zakaże od 5 grudnia świadczenia usług ubezpieczenia, pośrednictwa i transportu rosyjskiej ropy naftowej, jeśli cena jej zakupu będzie wyższa od ustalonego przez kraje G7 i Australię limitu cenowego

Popyt na paliwa

Zgodnie z ostatnim raportem EIA amerykańskie zapasy ropy naftowej spadły 3,1 mln bbl do 436,8 mln bbl i jest to poziom 3% niższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku. Zapasy olejów wzrosły 0,4 mln bbl, ale ich poziom nadal jest niski - 19% poniżej 5-letniej średniej dla tej pory roku. W październiku amerykański popyt na paliwa ukształtował się na średnim poziomie 20,3 mln bbl/d i był 2% niższy w porównaniu z październikiem 2021.

Minister energetyki Rosji poinformował, że październikowy poziom produkcji ropy naftowej w Rosji wyniósł 9,9 mln bbl/d i był 1,1 mln bbl/d poniżej ustalonego w ramach porozumienia OPEC+ limitu. W listopadzie limit produkcji ropy naftowej dla Rosji (zgodnie z październikową decyzją OPEC+) zostanie obniżony do 10,5 mln bbl/d.